Знаменитый английский ученый Исаак Ньютон в одной из своих работ предсказал апокалипсис. Физик, в частности, написал, что не позднее 2060 года Вселенную ждет «новое начало». Об этом пишет газета The Daily Star.
Как отмечается, в своем труде Ньютон анализировал тексты Библии. Он полагал, что в этой величайшей книге на свете зашифрованы предсказания будущего. Данную работу ученый подписал как Иегова Санктус Унус, передает МИР24.
Исследователь наследия Ньютона, австрийский астроном и блогер Флориан Фрайштеттер пришел к выводу, что британец сумел вычислить дату апокалипсиса. В частности, Ньютон был уверен, что конец света может случиться и позже предсказанного им срока, но никак не раньше. При этом, по его словам, физик не сомневался, что наша планета после этого станет «Божьим домом».
«Возможно, в это время должна произойти какая-то катастрофа, либо война, которая продлится четыре десятилетия и в конечном счете приведет к началу новой эры», – сказал журналистам Фрайштеттер.
Комментарии
- Расшифрованы загадочные египетские письмена
- В октябре можно будет наблюдать самый непредсказуемый звездопад
- Как будто в чернилах: ученые разгадали тайну фиолетового апельсина
- Ученые нашли рыбу кислотных цветов
- Названа помогающая справиться с депрессией диета
- Ученые заставили швейцарцев пить собственную кровь
- На Марсе нашли гигантскую зону жизни
- Ученые назвали три продукта, продлевающие жизнь
- Украинцы изобрели вегетарианское сало
- Физики раскрыли тайну "радои-аномалий" времен войны
- Расшифрованы загадочные египетские письмена
- Times: в британском университете появится программа подготовки будущих шпионов
- Бузова рассказала о самом безумном поступке в своей жизни
- СМИ: Меган Маркл заставили заморозить яйцеклетки
- В Нигерии почти 200 человек погибли при наводнении
- Максим Лебединский может быть призван в Армию Румынии
- Ученые назвали три продукта, продлевающие жизнь
- Прогулки с собакой помогли женщине разбогатеть
- Внеплановые проверки на рынках Кишинева: сотни килограммов овощей были изъяты из торговли
- В Молдове трое детей погибли, собирая орехи
- Эксперимент не удался: Кристика Орбакайте изменила внешность
- "Пятница-развратница": обнаженная женщина прилегла посреди дороги в Киеве
- Пассажир такси узнал цену поездки, выскочил из авто и разбился
- Момент, когда жена убегает от мужа за минуту до жуткой смерти, попал на видео
- Невеста приказала гостям молча дарить деньги и была поднята на смех
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня возможны перемены. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Уделите больше внимания детям.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня вы будете душой компании. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День будет напряженным с самого утра. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Успешны знакомства и поездки.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вероятна новая романтическая связь.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вечером ждите приятных гостей.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Успешным окажется обращение в органы власти.
|Banca Nationala a Moldovei
www.kp.md