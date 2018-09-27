В трудах Ньютона обнаружили зловещее предсказание

Знаменитый английский ученый Исаак Ньютон в одной из своих работ предсказал апокалипсис. Физик, в частности, написал, что не позднее 2060 года Вселенную ждет «новое начало». Об этом пишет газета The Daily Star.

Как отмечается, в своем труде Ньютон анализировал тексты Библии. Он полагал, что в этой величайшей книге на свете зашифрованы предсказания будущего. Данную работу ученый подписал как Иегова Санктус Унус, передает МИР24.

Исследователь наследия Ньютона, австрийский астроном и блогер Флориан Фрайштеттер пришел к выводу, что британец сумел вычислить дату апокалипсиса. В частности, Ньютон был уверен, что конец света может случиться и позже предсказанного им срока, но никак не раньше. При этом, по его словам, физик не сомневался, что наша планета после этого станет «Божьим домом».

«Возможно, в это время должна произойти какая-то катастрофа, либо война, которая продлится четыре десятилетия и в конечном счете приведет к началу новой эры», – сказал журналистам Фрайштеттер.