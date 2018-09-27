Как будто в чернилах: ученые разгадали тайну фиолетового апельсина

В Австралии местная жительница обратилась в органы санитарного надзора страны с необычной просьбой. Женщина пожелала выяснить, почему апельсин, который она давала своему ребенку, неожиданно поменял цвет с бледно-желтого на ярко-фиолетовый. Об этом передает BBC News.

Как отмечается, двухлетний мальчик съел несколько долек фрукта, а через несколько минут цитрусовый неожиданно потемнел и стал похож на баклажан.

«Показалось, будто кто-то обмакнул апельсин в чернила. Но у нас никогда не было чернил», – отметила австралийка.

Она испугалась за своего ребенка, подумав, что мальчик может отравиться, и отнесла апельсин на экспертизу. Ее результаты показали, что фрукт поменял свой естественный цвет из-за естественной реакции между природными антиоксидантами, которые содержатся в мякоти цитрусового, и частицами железа на заточенном лезвии ножа. По словам экспертов, подобное явление наблюдается очень редко – для того, чтобы апельсин так очевидно изменился в цвете, должны «сойтись» многие факторы. Специалисты заверили женщину, что фрукт никакой угрозы для здоровья не представлял.

Главный химик департамента здравоохранения штата Квинсленд рассказал, что обычно они исследуют образцы, крови, мочи или воды. Анализ апельсина был проведен ими впервые, передает МИР24.