В октябре можно будет наблюдать самый непредсказуемый звездопад

В ночь с 8 на 9 октября жители Земли смогут наблюдать один из самых непредсказуемых метеорных потоков — Дракониды.

"Наиболее сильная активность Драконид придется на ночь новолуния. Так что Луна визуальным наблюдениям метеоров в этом году не помешает. Ожидается от 10 метеоров в час", — сообщает Московский планетарий.

Этот звездопад называют непредсказуемым, потому что обычно во время подобных природных явлений можно наблюдать 5-15 метеоров в час, но в 1926, 1933 и 1946 годах были целые ливни из «падающих» звезд.

В средней полосе России созвездие Драконид будет находиться после полуночи в северо-западной части неба, там и можно будет увидеть метеоры, передает Моя планета.

