Крупнейших птиц выделили в отдельный род Vorombe titan. Как показали британские ученые из Зоологического общества Лондона, их вес достигал 800 килограммов, а в высоту они могли быть до трех метров. Результаты исследования опубликованы в Royal Society Open Science.
Эта птица обитала на Мадагаскаре 1200-1000 лет назад, и в ее существование долгое время никто не верил, передает 360tv.
Раньше считалось, что Vorombe titan относятся к семейству эпиорнисовых, которые также обитали на Мадагаскаре и вымерли около тысячи лет назад. Между тем этот вид был знаком человеку, и сообщения о таких птицах появлялись в источниках вплоть до XVIII века.
"Слоновые птицы были крупнейшими представителями мадагаскарской мегафауны, и, возможно, самыми важными в эволюционной истории острова, даже важнее лемуров. Это связано с тем, что крупные животные оказывают огромное влияние на экосистему, в которой они живут", — заявил один из исследователей.
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