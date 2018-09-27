СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.

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