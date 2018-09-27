Наблюдения за одичавшими кошками показали, что "мурки" крайне плохо охотятся на крыс и в принципе не могут одержать победу в войне с этими грызунами. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие статью в журнале Frontiers in Ecology and Evolution.
Сегодня на Земле, помимо людей, доминируют и те животные, которых человек приручил за время своей эволюции – кошки, собаки, домашний скот и птицы. По текущим оценкам, только в США проживает около 163 миллионов домашних кошек и собак, а также примерно 60 миллионов одичавших "мурок", сбежавших или брошенных хозяевами, передает РИА Новости.
В последние годы экологи и биологи начали активно интересоваться тем, как эта многомиллионная армия домашних питомцев влияет на те экосистемы, рядом с которыми или внутри которых они живут. К примеру, шесть лет назад экологи заметили, что американские кошки стали главными врагами птиц, живущими рядом с городами.
Подобные открытия, как отмечает Майкл Парсонс из университета Фордхэма в Нью-Йорке (США), заставили его задуматься об одной очевидной проблеме – если одичавшие кошки действительно уничтожают огромное число животных, почему количество крыс и мышей в городах фактически не уменьшилось за последние несколько десятилетий?
Собрав группу из нескольких единомышленников, Парсонс попытался выяснить, почему это так, поймав несколько десятков крыс из одной крупной колонии этих грызунов, живших в центре переработки мусора в одном из уголков Бруклина.
Они вшили им под кожу чип, позволявший следить за положением животного и его перемещениям по городу, и начали наблюдать за их поведением в присутствии людей и диких кошек, периодически проникавших в центр в поисках еды. Помимо чипов, ученые установили на свалке несколько сотен камер, позволявших им следить за кошками и тем, как на них реагировали крысы.
Как оказалось, "мурки" фактически всегда игнорировали крыс и не пытались охотиться на них, если у них были альтернативные источники пищи. В общей сложности, за три месяца наблюдений Парсонс и его коллеги зафиксировали всего два десятка попыток выследить крысу и лишь три попытки поймать ее, одна из которых закончилась неудачей.
Поражение кошек в войне с крысами, как отмечают ученые, было связано не только с их нежеланием охотиться на столь крупную и опасную добычу, но и с изменениями в поведении грызунов. Как правило, четвероногие жители свалки никак не реагировали на появление человека рядом с их гнездами, тогда как запах кошек заставлял их проводить больше времени в убежищах и меньше двигаться на открытых участках местности.
По словам Парсонса, все это не только объясняет, почему численность крыс не сильно изменилась после появления большого числа одичавших кошек на улицах городов, но и говорит о том, что кошек нельзя использовать для защиты городов от нашествий этих грызунов.
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