Археологи нашли в Испании "Стоунхендж"

Группа испанских археологов отыскала в нескольких километрах от Толедо конструкцию из камней, напоминающую Стоунхендж, сообщил портал «Испания по-русски».

Этому монументу долгое время не придавали значения. Землю здесь не возделывали — она находится в частном владении Ла-Деэсилья, площадь которого составляет 107 гектаров и условно делится проходящим тут шоссе почти пополам, передает 360tv.

Как утверждают местные старожилы, в лучшем случае место, где вкопаны в землю странные камни, использовалось в качестве укрытия для охотников во время дождя. Теперь же местные власти открыли тут палеонтологический и археологический музей.