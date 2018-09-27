Находка археологов подтверждает библейскую историю

Руины лагеря у реки Иордан могут быть доказательством исхода евреев из Египта.

Согласно библейской легенде, пророк Моисей вывел иудеев из Египта, но долгое время историки не располагали археологическими подтверждениями этих событий, сообщает Daily Mail.

Обнаруженные недавно развалины древнего поселения у реки Иордан могут оказаться лагерем древних евреев на их пути из Египта в Землю Обетованную. Археолог Давид Бен-Шломо говорит: «Мы еще не подтвердили датировку поселения, но вполне возможно, что это поселение XIII века до н. э. — как раз когда евреи вышли из Египта».

В поселении была обнаружена керамика раннего железного века, однако археологи затрудняются с определением точных сроков ее производства. Руины были обнесены невысокой стеной, которая была предназначена для защиты животных, что согласуется с кочевническими практиками, передает Моя планета.

Бен-Шломо добавляет: «Мы не нашли каменных строений, только стены для загонов скота. Вероятно, люди жили в шатрах, а ограждения были предназначены для животных».