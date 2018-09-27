Ученые создали лекарство от аутизма

Учёные из Страсбургского университета синтезировали новое вещество, которое будет способствовать повышенному социальному взаимодействию каждого ребёнка с диагнозом "аутизм". На данный момент исследования нового препарата проводятся на мышах, имеющих расстройство аутистического спектра, пишет Journal of Medicinal Chemistry.

Для наиболее плавного перехода к социальному взаимодействию учёные поэкспериметировали с синтезом окситоцина — гормона "любви" (или "гормона доверия"), выработка которого способствует снижению тревоги и повышению уровня удовлетворения, спокойствия и в целом оказывает седативное действие на организм, передает life.ru.

Благодаря синтезированию нескольких обнаруженных аналогичных соединений учёные создали вещество под названием LIT-001. Выделив определённые компоненты из нескольких гормонов, учёные смогли создать структуру, обладающую действием окситоцина, но при этом полностью лишённую всех недостатков, присущих другим гормонам. В результате проведённого эксперимента грызуны с аутизмом стали больше контактировать с группой и в целом показали более стабильные результаты на ЭЭГ.