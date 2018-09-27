Дайверы обнаружили обломки китайского военного корабля, который больше ста лет назад потерпел крушение в Желтом море. Судно удалось идентифицировать благодаря позолоченной табличке с надписью «Jingyuan» (Цзиньюань), сообщает Daily Mail.
Оно затонуло во время первой японо-китайской войны в сентябре 1894 года. Из 270 членов экипажа спаслись лишь семеро. Место поисков установили по историческим документам и фотографиям, сделанным японским моряком непосредственно перед трагедией, передает МИР24.
Известно, что корабль был построен в Германии и изначально носил название «Вулкан», но в 1880-х годах его включили в состав китайского флота. Судно было оснащено пушками большого калибра, а осадка (глубина погружения в воду) составляла 12 метров.
По словам исследователей, на корабле сохранилось около 500 ценнейших исторических артефактов, включая старое оружие, керамические и кожаные изделия. Его даже называют своего рода «капсулой времени».
Дайверы отмечают, что «Цзиньюань» покоится на дне в перевернутом состоянии. Для своего времени он считался передовым и прекрасно оснащенным, но не смог устоять перед атакой японской эскадры под командованием адмирала Кодзо Цубои.
Во время битвы при Ялу 17 сентября 1894 года корабль беспрерывно обстреливали в течение часа, и в 16:48, по сохранившимся сведениям, он загорелся. Вслед за этим последовал сильный взрыв, и судно, перевернувшись, пошло на дно.
В тот день было потоплено четыре китайских корабля и еще четыре – повреждено, четыре японских судна также получили пробоины. В результате японской армии пришлось отступить, но их потери оказались неизмеримо меньше, чем у противника.
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