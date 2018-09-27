Редкая красота: фото и видео индийских цветов, цветущих раз в 12 лет

В Индии произрастает цветок с очень медленным циклом воспроизведения: за столетие он расцветает примерно восемь раз. Но любоваться им становится все сложнее.

В горной цепи Западные и Восточные Гаты, а также в некоторых других частях Индии встречается растение неелакуринджи (neelakurinji, лат. Strobilanthes kunthianus) из семейства акантовые (лат. Acanthaceae). Его главное отличие от большинства цветов — четко выраженный 12-летний цикл цветения. С момента своего открытия в 1838 году S.kunthianus расцветал лишь 15 раз: в 1838, 1850, 1862, 1874, 1886, 1898, 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 и 2018 годах. Живущие в этих краях представители народности Muthuvan даже считали свой возраст по количеству виденных цветущих неелакуринджи, отмечает nat-geo.ru.



Растения ненадолго устилают живописным ковром горные склоны, а затем умирают, оставив в земле спящие семена. Наиболее массивные заросли неелакуринджи сохранились в национальном парке Эравикулам (штат Керала), а в остальных местах изменение климата и человек вытесняют редкие цветы.

Изучив спутниковые снимки Западных Гатов за последние 40 лет, ученые обнаружили, что покрытые S.kunthianus площади сократились на 66 процентов. При этом на лесных опушках вдруг появились новые кусты неелакуринджи. Это говорит о том, что «ковер» становится прореженным и раздробленным. Между тем главная красота этого растения — в его массовости, когда привычный пейзаж вдруг повсеместно окрашивается в яркие сиреневые краски.

Ученые обращают внимание местных властей на бедственное положение растения и призывают прекратить хозяйственную деятельность в местах его произрастания. Кроме того, они проводят экологические просветительные мероприятия, повышая осведомленность местного населения.