Ученые Университета Портсмута (Великобритания) выяснили, что психологическая травма может вызывать изменения в мозге, приводящие в конечном итоге к смерти без видимых причин. Состояние, способствующее к уходу из жизни, исследователи назвали give-up-itis, что можно приблизительно перевести как "состояние сдавшегося".
По словам ученых, «состояние сдавшегося» возникает, когда человек уверен, что ситуация, в которой он оказался, является безвыходной. При этом он не склонен к самоубийству, однако в его мозге, предположительно в подкорковых структурах лобной доли (передняя поясная кора), происходят функциональные изменения, приводящие к прогрессивному психологическому истощению.
Специалисты выделили несколько этапов «состояния сдавшегося». Сначала человек избегает социальных контактов, затем у него развивается глубокая апатия и абулия — патологическое отсутствие свободы воли и желания заняться какой-либо деятельностью. Больной отказывается от еды, перестает следить за собой, однако он способен слушаться окружающих и с их помощью выйти из этого состояния.
Абулия переходит в психическую акинезию, когда человек перестает реагировать на боль и не избегает травматического действия внешних факторов. Известен случай, когда женщина с акинезией, оставленная на пляже, пострадала от ожогов второй степени. Наконец, через три или четыре дня наступает психогенная смерть, пишет Лента.ру.
Исследователи полагают, что процесс можно обратить с помощью физической активности и хотя бы частичного контроля за ситуацией со стороны другого человека. Это приводит к выработке дофамина, улучшающего состояние пациента.
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