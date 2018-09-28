Ученые обнаружили аномальное небесное тело

Группа ученых из Амстердамского университета (Нидерланды) обнаружила необычное небесное тело - нейтронную звезду, извергающую релятивистские струи плазмы. Необычно в ней то, что джеты у нее возникают несмотря на слишком сильное магнитное поле. Об этом пишет Wccftech.

Расположено небесное тело в составе двойной системы Swift J0243.6+6124. Последняя удалена от Земли на 24 тысячи световых лет, передает Корреспондент.

Специалисты выяснили, что вещество от более крупной звезды, расположенной поблизости с компактным объектом, перетекает на него, в результате чего образуется аккреционный диск.

С полюсов нейтронной звезды выбрасываются струи ионизированных частиц, которые достигает околосветовых скоростей.

Известно, что джеты ученые могли наблюдать у многих объектов, однако никогда прежде - у звезды с мощным магнитным полем. Считалось, что оно препятствует образованию струй.

Таким образом, находка опровергает гипотезу о магнитном подавлении релятивистских струй. Предположительной причиной образования струй является большое количество вращательной энергии диска. Однако это еще лишь предстоит изучать.