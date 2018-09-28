Ученые нашли новый вид колибри

В Андах исследователи нашли не известный ранее вид колибри. Об этом сообщается в научной статье в журнале The Auk: Ornithological Advances.

Высокогорных колибри обнаружили на высоте около пяти тысяч метров над уровнем моря. Они вырастают до 10-13 сантиметров и имеют яркое оперение на шее. Из-за этого птица получила название синегорлая горная звезда (Oreotrochilus cyanolaemus), передает Корреспондент.

Ореол обитания нового колибри всего около 100 квадратных километров. Ученым удалось обнаружить 750 особей, а это означает, что вид находится на грани полного вымирания.