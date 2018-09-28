Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) опубликовало новые фото, сделанные двумя роботами на поверхности астероида.
На фотографиях видна поверхность космического тела, известного под названием Рюгу. Роботы были спущены на поверхность Рюгу 21 сентября зондом Хаябуса-2, который долетел до астероида в июне, после трех с половиной лет пути, напоминает ВВС.
Сейчас роботы - исследователи называют их "Ровер 1А" и "Ровер 1B" - работают на поверхности астероида.
В минувшую пятницу зонд "Хаябуса-2" снизился до уровня 60 метров над поверхностью астероида, чтобы высадить роботов, которых вез в отдельном отсеке ближе к основанию, на поверхность космического тела. Управлявших высадкой роботов ученых беспокоило, что поверхность астероида оказалась менее ровной, чем ожидалось - он оказался испещрен кратерами и засыпан камнями, подходящих участков было очень мало.
Сами аппараты весят всего по килограмму каждый и передвигаются по поверхности прыжками, пользуясь слабой гравитацией. Оба робота оснащены специальными ассиметричными вращающимися маховиками. Когда они вращаются, центр тяжести аппаратов смещается и они подскакивают на поверхности астероида.
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