Игра на фортепиано оказалась полезна для развития речи

Ученые обнаружили дополнительную пользу уроков музыки. Игра на фортепиано не только развивает чувство прекрасного, но и значительно улучшает речевые навыки детей – таковы результаты исследования, проведенного в Китае.

В ходе эксперимента 74 ребенка в возрасте от четырех до шести лет распределили по трем группам. Одних учили чтению, других – игре на клавишном музыкальном инструменте, а с третьими не занимались ничем, сообщает Mirror.

Уроки в первых двух группах проводились трижды в неделю в течение 45 минут, на протяжении полугода. Тесты показали, что дети-музыканты всего через месяц занятий превзошли сверстников в языковом тесте, основанном на звучании согласных. Они также лучше различали отдельные слова и изменения тональности.

Улучшение способности обрабатывать звуки показала и электроэнцефалограмма головного мозга, передает МИР24.

В целом, по словам ученых, дети из всех трех групп повысили свои когнитивные способности – это показали тесты на IQ, внимание, память. Но те, кто занимался музыкой, показывали самые высокие результаты, а дети, с которыми не работали, оказались развиты хуже всех.

Авторы исследования отмечают, что игра на инструменте, конечно, не повышает интеллект, но может способствовать развитию отдельных областей мозга. Умение распознавать тональности особенно важно при изучении таких языков, как китайский, но и в других случаях явно пойдет на пользу.