Косаткам грозит массовое вымирание из-за химиката, запрещенного около 40 лет назад

Токсичный химикат, запрещенный около 40 лет назад, продолжает влиять на природу. В ближайшие пятьдесят лет он может погубить половину всей популяции косаток, сообщает Science. Речь идет о полихлорированных бифенилах (PCBs). Они входили в состав пестицидов, красок, клеев и мастик, гидравлических жидкостей и других изделий.

Люди начали отказываться от использования PCBs еще в 1978 году. Но это вещество является чрезвычайно устойчивым и до сих пор сохраняется в экосистемах, разрушая иммунную систему и репродуктивные функции животных, передает МИР24.

Ученые пришли к выводу, что сильнее всего страдают высшие хищники. Бифенилы накапливаются на каждой ступени пищевой цепи и на ее верхушке достигают максимальной концентрации. Это особенно заметно на примере косаток. Токсичное вещество поступает в их организм вместе с крупной рыбой, которой питаются «киты-убийцы» (например, тунцом).

Ученые изучили 351 особь из 19 отдельных популяций. Исследования показали опасное содержание PCBs – около 1300 мг на килограмм жирового слоя. Предыдущие анализы показали, что всего 50 мг бифенилов достаточно, чтобы вызвать серьезные проблемы со здоровьем животного, вплоть до бесплодия.

В 10 из изученных групп численность косаток стремительно сокращается. Максимальному риску подвергаются стаи, обитающие в сильно загрязненных районах: вблизи Бразилии и Гибралтарского пролива, вокруг Великобритании.

Практически исчезли косатки у восточных берегов Гренландии – они питались в основном крупными существами, такими как тюлени, в телах которых накапливалось большое количество токсинов. Там крайне редко появляются новые детеныши.

Ученые рассчитали динамику рождаемости и смертности косаток и пришли к выводу – в ближайшие 30-50 лет может случиться демографический коллапс, который затронет половину общей мировой популяции.