Ученые выяснили, от чего зависит цвет божьей коровки

Ученые из Национального института базовой биологии в Японии выяснили, как образуется узор на крыльях божьей коровки. Результаты исследования были изложены в журнале Nature Communications.

Окрас божьих коровок чрезвычайно разнообразен — только в пределах вида Harmonia axyridis существует более 200 его разновидностей. Однако, как показал генетический анализ, за расположение красных и черных участков отвечает всего один ген, pannier, который экспрессируется в черных областях. Когда на стадии куколок исследователи ингибировали его экспрессию, это приводило к появлению божьих коровок с преобладанием красного цвета.

Божьи коровки распространены во всех регионах кроме Антарктиды и зон с вечной мерзлотой. Известно более 4000 тысяч видов, для всех из которых характерны свои узоры, информирует Газета.ru.