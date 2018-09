В Штатах расшифруют ДНК миллиона человек

В США стартует самый масштабный проект в истории по расшифровке ДНК миллиона человек. Ученые символически назвали его All of Us (Все мы). Об этом сообщается на сайте Национальных институтов здравоохранения США.

Сейчас в программе зарегистрировано 110 тысяч добровольцев, 60 тысяч из которых уже прошли основной этап сбора данных, передает korrespondent.net. Своей главной задачей ученые отмечают исследование разнообразия человеческого вида и человеческих генетических данных. Таким образом, ученые надеются совершить качественный прорыв в выявлении и устранении разного рода заболеваний, и, как следствие, увеличении продолжительности жизни человека. Проект All of Us пришел на смену первой масштабной международной программе Геном человека, стартовавшей в 1990 году. Тогда целью ученых было определение структуры человеческого генома. Основные работы были выполнены в исследовательских центрах США, Канады и Великобритании.

Комментарии

Другие новости