Американские астрономы начали искать пришельцев в соседней галактике

Планетологи США начали поиск сверхразвитых внеземных цивилизаций в соседней Туманности Андромеды. Такое заявление ученые сделали на круглом столе NASA в Хьюстоне, посвященном пришельцам, сообщило РИА «Новости».

Астрономы стали развивать уже не новую идею о том, что во Вселенной должны существовать цивилизации помимо той, которая есть на Земле, передает 360tv.

«Они, как и наш коллега Филип Лубин, могут создавать сверхмощные лазеры, при помощи которых они будут „помечать“ себя для землян и других собратьев по разуму», — высказался специалист из университета Калифорнии в Санта-Барбаре Эндрю Стюарт.

Стюарт, Лубин и их коллеги считают, что следы инопланетян нужно искать в соседних галактиках, а не только в Млечном Пути.

По их мнению, такие поиски нужно проводить в оптическом, а не радиоволновом диапазоне.

Световые сигналы, в частности вспышки лазера, легче увидеть и не перепутать с излучением. Также данное свойство световых сигналов дает возможность одновременно наблюдать за практически неограниченным числом звездных систем в ближайших галактиках, где может существовать жизнь.

В настоящая время команда Стюарта проверяет эту версию на Туманности Андромеды. Последняя является ближайшей «соседкой» Млечного Пути. Она похожа на Путь устройством и размером. Для этого исследования специалисты используют 30 телескопов. Каждый аппарат следит за определенным участком.

Также сотрудник университета Калифорнии создал программу для поисков пришельцев. Она склеивает полученные кадры и удаляет из них уже знакомые переменные источники света.

Лубин заявил, что в Туманности Андромеды может находиться более триллиона планет. Ученые надеются, что хотя на одной из них живут пришельцы.