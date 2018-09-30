В NASA предупредили о приближении к Земле астероида размером с Биг-Бен

Американское аэрокосмическое агентство НАСА заявило, что к Земле приближается крупный астероид SP1, сообщает Daily Express.

Точные размеры небесного тела пока неизвестны. По данным НАСА, его длина составляет от 70 до 160 метров. Как отмечает Daily Express, он по своим размерам может превосходить знаменитый Биг-Бен или лондонское колесо обозрения.

По данным издания, скорость, с которой движется SP1, составляет около 36 700 миль в час (около 60 тысяч километров в час. — Прим. ред.). Наименьшее расстояние между ним и Землей будет третьего октября. Тогда астероид пролетит мимо нашей планеты на расстоянии 0,03926 астрономических единиц, или 5,87 миллиона километров, что более чем в 15 раз превышает расстояние от Земли до Луны, передает РИА Новости.

Как отмечает издание, несмотря на то что такое расстояние может показаться невероятно большим, столкновение SP1 с Землей может привести к катастрофическим последствиям.

Астероид был впервые замечен 19 сентября. НАСА причислило его к околоземным объектам.