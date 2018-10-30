У 95 тысяч жителей Молдовы вырастут пенсии

1 октября почти у 95 тысяч жителей Молдовы вырастут пенсии. Валоризация коснется соцвыплат по возрасту и по инвалидности, начисленных с 2014-го года по 31 марта 2017-го.

Более чем для 85 тысяч получателей пенсии по возрасту увеличатся на 20% или на 300 леев. В среднем они станут получать 1785 леев. Рост пенсий по инвалидности составит 40% или 415 леев. Он коснется почти десяти тысяч человек, которые в среднем станут получать 1368 леев.

Это последний этап валоризации пенсий, проведенной в рамках пенсионной реформы, внедряемой кабинетом Филипа. Начали валоризацию в 2017 году и завершили на полтора года раньше намеченного срока.

Пересмотрены пенсии, начисленные почти 84 тысячам получателей с 2001 по 8 год, 68 тысячам - с 2009 по 11 год и 54 тысячам - с 2012-по 13-й.

Валоризация, по словам премьера, была призвана устранить несправедливость в отношении работников, вышедших на заслуженный отдых после 2000 года. Перерасчет соцвыплат производится автоматически и не требует личного присутствия в территориальных офисах соцстрахования.