Налоговая реформа вступает в силу: что предусматривает документ

Сегодня, 1 октября, вступил в силу законодательный пакет о налоговой реформе в Молдове.

Документ предусматривает: ввод единой ставки подоходного налога для физических лиц в размере 12%, снижение размера взносов, выплачиваемых работодателями в фонд социального страхования, с 23% до 18%, удвоение размера личного освобождения с 11 280 до 24 000 леев, отмену налогообложения доходов ниже прожиточного минимума.

Также предусмотрено снижение НДС на услуги кафе, баров и ресторанов (HoReCa) с 20% до 10%. Установлен единый ежемесячный подоходный взнос (500 леев) для таксистов, доходы которых не превышают 10 тыс. леев в месяц, передает Молдпрес.

Поправки предоставляют возможность до 20 декабря 2018 года добровольно задекларировать незадекларированное имущество с выплатой налога в 3%. Этой мерой не смогут воспользоваться государственные чиновники.

Кроме того, предусмотрен ряд мер, направленных на снижение давления и стимулирование деловой среды, в том числе: увеличение с 2 до 3 лет крайнего срока репатриации валюты по результатам внешних контрактов.