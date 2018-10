Ученые выяснили срок гибели Вселенной

Вселенная будет существовать еще как минимум 140 млрд лет, согласно международному исследованию ученых, опубликованному в журнале Publications of the Astronomical Society of Japan.

Это примерно в десять раз больше возраста существующей Вселенной, равного около 13,8 млрд лет, пишет Известия.ru. Ученые сделали такой вывод благодаря наблюдениям при помощи телескопа Subaru за 10 млн галактик, пишет японская газета Asahi Shimbun. В ходе исследования специалисты составили подробную трехмерную карту распределения материи во Вселенной. Выяснилось, что темп ее расширения оказался немного медленнее, чем предполагалось ранее.

