Вселенная будет существовать еще как минимум 140 млрд лет, согласно международному исследованию ученых, опубликованному в журнале Publications of the Astronomical Society of Japan.
Это примерно в десять раз больше возраста существующей Вселенной, равного около 13,8 млрд лет, пишет Известия.ru.
Ученые сделали такой вывод благодаря наблюдениям при помощи телескопа Subaru за 10 млн галактик, пишет японская газета Asahi Shimbun.
В ходе исследования специалисты составили подробную трехмерную карту распределения материи во Вселенной.
Выяснилось, что темп ее расширения оказался немного медленнее, чем предполагалось ранее.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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ТЕЛЕЦ
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БЛИЗНЕЦЫ
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ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Повысится Ваша деловая активность.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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