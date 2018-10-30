Выросли доходы Государственной налоговой службы: было собрано 27,4 млрд леев

Доходы, собранные Государственной налоговой службой за девять месяцев текущего года, увеличились на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составили 27,4 млрд леев.

В государственный бюджет поступили 12,3 млрд леев, что на 1,8 млрд леев больше, чем за тот же период 2017 года, или на 17,3%. В местных бюджетах поступления составили 2,8 млрд леев, что на 13,7% больше, чем за тот же период прошлого года.

Аналогичный рост поступлений отмечен и в случае бюджета государственного социального страхования. В то же время в фонды обязательного медицинского страхования поступили 2,9 млрд леев, или на 14,1% больше, передает Молдпрес.

Государственный бюджет на 2018 год предусматривает доходы в размере 36,9 млрд леев и расходы в размере 41,9 млрд леев.