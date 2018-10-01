Крупный астероид SP1 летит к Земле — он сблизится с планетой 3 октября, сообщили в американском космическом агентстве NASA. Его длина составляет от 70 до 160 метров, что сопоставимо с размером футбольного поля (от 90 до 120 метров), передает Express.
Космическое тело движется со скоростью примерно 60 тысяч километров в час. 3 октября расстояние между ним и Землей будет минимальное — 5,87 миллиона километров. Хотя это в 15 раз больше, чем от Земли до Луны, астрономы признали астероид околоземным объектом, так как дистанция относительно небольшая, передает lenta.ru.
SP1 впервые заметили 19 сентября.
В мае к Земле приблизился астероид 2010 WC9. Он подлетел к планете на расстоянии около 203 тысяч километров (примерно половина расстояния до Луны).
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РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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