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NASA сообщило о приближении к Земле астероида размером с футбольное поле
// фото: Reuters
14:59, 01 Oct 2018
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Крупный астероид SP1 летит к Земле — он сблизится с планетой 3 октября, сообщили в американском космическом агентстве NASA. Его длина составляет от 70 до 160 метров, что сопоставимо с размером футбольного поля (от 90 до 120 метров), передает Express.

Космическое тело движется со скоростью примерно 60 тысяч километров в час. 3 октября расстояние между ним и Землей будет минимальное — 5,87 миллиона километров. Хотя это в 15 раз больше, чем от Земли до Луны, астрономы признали астероид околоземным объектом, так как дистанция относительно небольшая, передает lenta.ru.

SP1 впервые заметили 19 сентября.

В мае к Земле приблизился астероид 2010 WC9. Он подлетел к планете на расстоянии около 203 тысяч километров (примерно половина расстояния до Луны).




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