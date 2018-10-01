В США находится пещера, в которой можно отслеживать подземные ядерные испытания по всему миру

Пещеры Такалики в американском штате Теннесси — жемчужина природы, местная достопримечательность, оказавшаяся в частной собственности, а ещё — важный центр получения информации о подземных ядерных испытаниях по всему свету. Всё дело в уникальной горной породе, которая уходит вглубь на тысячи метров и передаёт колебания земной коры, даже если их источник находится в другом полушарии нашей планеты.

Эксперт Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Герхард Грэхем говорит об исключительной важности таких центров: «В пещерах мы получаем информация в чрезвычайной тишине. Это словно ты прикладываешь ухо прямо к недрам Земли». Датчики в пещерах Такалики настолько чувствительны, что записывают даже шаги людей в подземных коридорах, — рассказывают в семье Вананда, которой сейчас принадлежит подземный комплекс. Специализированная техника здесь находится со времён Холодной войны, передает euronews.com. Когда-то она помогала проследить за ядерными испытаниями СССР, а сейчас с её помощью «слушают» КНДР: год назад, например, сенсоры в Такалики зафиксировали взрыв водородной бомбы в северокорейской шахте.

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