Министерство финансов Молдовы: За 2 месяца заявок на Prima Casa больше, чем за прошлые 4 месяца

Успех государственной программы Prima Casa подтверждает то, что за последние 2 месяца число участников на 40 больше, чем за предыдущие 4 месяца. Такой анализ сделал в Facebook Генеральный государственный секретарь Министерства финансов Ион Кику.

Он уточнил, что 104 участника программы Prima Casa 2 и 3 получили на свои счёта уже компенсации из государственного бюджета на общую сумму в 66,4 тыс леев, пишет kp.md.

«Всего зарегистрировано 147 заявок, на 57 больше, чем в конце августа»,- написал Ион Кику. По данным Организации для развития сектора малых и средних предприятий, свыше 500 ипотечных кредитов было выдано на 1 октября.

В рамках программы, участник оплачивает первый взнос - 10% от стоимости жилья, а государство выступает гарантом 50% суммы кредита. В программе Prima Casa 2 и 3 бюджетники, а также семьи с детьми получают дополнительно компенсации кредита, вплоть до полного его погашения государством.