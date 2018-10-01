Альпийские ледники "рассказали" об истории Европы

История Европы за последнюю тысячу лет оказалась "записана" в альпийских ледниках – такое открытие сделали швейцарские ученые.

Так, во время эпидемии чумы в середине XIV века ветер подхватывал пыльцу растений из заброшенных полей и деревень и относил ее к Альпам. Там она вместе со снежинками оседала на самом высоком горном массиве Монте-Роза. Спустя столетия ученые обнаружили ее следы, забрав пробы льда из этого региона, сообщает New York Times.

Представительница Бернского университета Сандра Брюггер разработала новую методику изучения пыльцы, грибных споров, древесного угля и сажи в ледниковых отложениях. Полученные ею данные помогут восстановить историю Западной Европы с 1050-х годов – времени, когда, по легенде, Макбет правил Шотландией.

Уровни пыльцы поднимались и опускались в зависимости от эпохи. Но их пики и спады совпадали с известными событиями – например, великим европейским голодом, который предшествовал чуме.

В 1315-17 годах в некоторых регионах Западной Европы шли катастрофические дожди, которые уничтожили урожаи. В ледяных пробах, соответствующих началу XIV столетия, количество пыльцы растений резко сократилось – сельскохозяйственная деятельность прекратилась, люди голодали, передает МИР24.

Эпидемия Черной смерти (чумы) продлилась с 1347 по 1351 годы и унесла около 75 миллионов жизней. Это также оказалось отмечено падением уровня пыльцы. В течение пяти – десяти лет в регионе, судя по всему, царило полное запустение, и лишь потом, с постепенным восстановлением деревень, сельское хозяйство стало восстанавливаться.

Также ледяные отложения «рассказали» ученым о расширении пастбищ, растущей глобализации экономики, начале индустриализации, а также крупных лесных пожарах.

Специалисты намерены продолжить исследования. Они изъяли два многометровых ледяных керна, которые формировались в течение десяти тысяч лет. Верхние 65 метров соответствуют периоду с 1050 по 2015 годы, остальное приходится на плотно спрессованный нижний участок (50 метров). Там сохранилось свыше 40 000 зерен пыльцы.