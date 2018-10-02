Звездный стилист Марк Таунсенд, который работал с актрисами Дакотой Джонсон и сестрами Мэри-Кейт и Эшли Олсен, рассказал о негативных последствиях ежедневного мытья головы. Его слова приводит издание Daily Mail.
Несмотря на то что после процедуры волосы выглядят здоровыми и сияющими, в долгосрочной перспективе она причиняет им сильный вред. "Частое мытье головы высушивает кожу и приводит к чрезмерному выделению подкожного жира, из-за чего начинается выпадение волос", — объяснил он и призвал мыть голову с минимальными перерывами в один-два дня.
"Чем чаще вы моете голову, тем чаще вы ее сушите, и тем сильнее вредите волосам по всей длине и их кончикам", — отметил Таунсенд.
Парикмахер также добавил, что естественный жир лечит волосы и способствует их увлажнению, передает lenta.ru. "Воспринимайте его как природный кондиционер!" — порекомендовал он.
Комментарии
- Оксфордские ученые выяснили, как 3-дневные выходные повлияют на продуктивность
- Альпийские ледники "рассказали" об истории Европы
- В США находится пещера, в которой можно отслеживать подземные ядерные испытания по всему миру
- NASA сообщило о приближении к Земле астероида размером с футбольное поле
- Нобелевская премия по медицине присуждена за терапию рака
- Ученые выяснили срок гибели Вселенной
- На Большом адронном коллайдере обнаружены новые элементарные частицы
- Курение опасно не только для вашего здоровья. Ученые назвали угрозу вредной привычки для экологии
- Не умнее остальных животных: ученые опровергли миф о необыкновенном интеллекте собак
- В NASA предупредили о приближении к Земле астероида размером с Биг-Бен
- Нобелевская премия за 2018 год присуждена за открытия в области лазерной физики
- Владельца боулинга насмерть зажевало в машине для кеглей
- Оксфордские ученые выяснили, как 3-дневные выходные повлияют на продуктивность
- "Подмосковный Отелло", отрубивший жене кисти рук, предстанед перед судом
- Оригиналы текстов песен Элтона Джона уйдут с молотка на аукционе в Нью-Йорке
- Маленький герой: восьмилетняя девочка отбила у налетчиков часть денег, украденных у ее отца
- Ломаются почти сразу: назван топ-5 самых "проблемных" легковушек
- Мужчина заработал на продаже несуществующих квартир 110 миллионов
- Бузовой грозит до шести лет лишения свободы за обман блогеров
- Установлена личность женщины, откопанной в железном гробу в Нью-Йорке
- Гражданка США обвинила Криштиану Роналду в изнасиловании 9-летней давности
- Момент, когда жена убегает от мужа за минуту до жуткой смерти, попал на видео
- Ссора соседей из-за парковки обернулась тройным убийством
- Миллионы московского бизнесмена украли через дыру в стене
- Синоптики: ураган может поднять 11-метровые волны в Средиземноморье
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Пришло время пожинать плоды.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Многие получат премии или гонорары. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Будьте осторожны с начальником.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Будьте осторожны с автомобилем.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День в целом благоприятен. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День будет отмечен высокой активностью. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожны с электроприборами.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
|Banca Nationala a Moldovei
www.kp.md