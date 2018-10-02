Раскрыт вред от мытья головы

Звездный стилист Марк Таунсенд, который работал с актрисами Дакотой Джонсон и сестрами Мэри-Кейт и Эшли Олсен, рассказал о негативных последствиях ежедневного мытья головы. Его слова приводит издание Daily Mail.

Несмотря на то что после процедуры волосы выглядят здоровыми и сияющими, в долгосрочной перспективе она причиняет им сильный вред. "Частое мытье головы высушивает кожу и приводит к чрезмерному выделению подкожного жира, из-за чего начинается выпадение волос", — объяснил он и призвал мыть голову с минимальными перерывами в один-два дня.

"Чем чаще вы моете голову, тем чаще вы ее сушите, и тем сильнее вредите волосам по всей длине и их кончикам", — отметил Таунсенд.

Парикмахер также добавил, что естественный жир лечит волосы и способствует их увлажнению, передает lenta.ru. "Воспринимайте его как природный кондиционер!" — порекомендовал он.