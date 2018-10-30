Канду: Покупка инвесторами пакета акций MAIB является первым крупным возвращением украденных банковских активов

Приобретение значительного пакета акций Молдовы Agroindbank международным консорциумом является большим успехом для властей Республики Молдова. Такое мнение высказал председатель парламента Андриан Канду на брифинге, проведенном после заседания Совета правящей коалиции.

По словам спикера, сделка является первым крупным возвращением украденных активов из банковской системы.

"Это важные иностранные инвесторы, которые укрепляют свое присутствие на финансовом рынке. Они принесут пользу банковской системе и экономике. Значительная часть будет возвращена государству, и у нас будет первое крупное возвращение банковских активов", - сказал Андриан Канду.

По словам спикера парламента, это около 451 млн. леев, полученных от продажи акций, незаконно принадлежащих олигарху Вячеславу Платону. Он был приговорен к 18 годам лишения свободы по делу о банковских хищениях.

Напомним, что сегодня был подписан контракт, который предусматривает покупку 41,09% акций Moldova Agroindbank международным консорциумом инвесторов - ЕБРР, Invalda INVL и Horizon Capital. Недавно ЕБРР стал основным акционером вместе с Banca Transilvania в другом банковском учреждении страны - Victoriabank.