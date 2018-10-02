Гробницу возрастом 4,5 тысячи лет обнаружили под Каиром

Археологи из Чехии обнаружили гробницу эпохи V династии древнеегипетских фараонов, созданную более 45 веков назад, в окрестностях некрополя Саккара под Каиром. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу Высшего совета по вопросам памятников древности Мустафу Вазири.

Гробница сооружена из известняка и кирпича. По тому, что удалось обнаружить, она принадлежала человеку по имени Ка Ирас, жившему в середине периода правления V династии при фараонах Ниферефра и Ниусерра. Предположительно этот человек был поверенным в делах фараона, передает 360tv.

В главной шахте гробницы археологи обнаружили скульптуру, вырубленную из розового гранита. Скорее всего, она изображает самого Ираса.

В археологическом комплексе Саккара расположен древнейший некрополь, первые захоронения которого относятся еще к I династии фараонов (32-31 века до нашей эры). Одной из самых знаменитых пирамид этого комплекса является пирамида Джосера.