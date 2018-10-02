О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Гробницу возрастом 4,5 тысячи лет обнаружили под Каиром
// фото: Fotolia
14:51, 02 Oct 2018
просмотров 100 | комментариев 0

Археологи из Чехии обнаружили гробницу эпохи V династии древнеегипетских фараонов, созданную более 45 веков назад, в окрестностях некрополя Саккара под Каиром. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу Высшего совета по вопросам памятников древности Мустафу Вазири.

Гробница сооружена из известняка и кирпича. По тому, что удалось обнаружить, она принадлежала человеку по имени Ка Ирас, жившему в середине периода правления V династии при фараонах Ниферефра и Ниусерра. Предположительно этот человек был поверенным в делах фараона, передает 360tv.

В главной шахте гробницы археологи обнаружили скульптуру, вырубленную из розового гранита. Скорее всего, она изображает самого Ираса.

В археологическом комплексе Саккара расположен древнейший некрополь, первые захоронения которого относятся еще к I династии фараонов (32-31 века до нашей эры). Одной из самых знаменитых пирамид этого комплекса является пирамида Джосера.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    На этот день не стоит планировать деловые встречи. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Пришло время пожинать плоды.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Многие получат премии или гонорары. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Будьте осторожны с начальником.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня не наделайте ошибок на работе. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Побольше решительности и сосредоточенности.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Будьте осторожны с автомобилем.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День в целом благоприятен. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День будет отмечен высокой активностью. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожны с электроприборами.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Благоприятны предпринимательство и торговля.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Велик шанс найти покровителя или спонсора.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
НАС НЕ ДОГОНЯТ или марафон, марафон, МАРАФОНУЛЕ
Иванка Плат,
ivankaplat.wordpress.com
Loading...