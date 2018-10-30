Румынская компания Blue Air купила Air Moldova

Компания Civil Aviation Group, основным акционером которой является лоукостер Blue Air, купила государственную авиакомпанию Air Moldova за 1,2 миллиардов леев. 50 миллионов леев были переведены в государственный бюджет, а остальная часть денег пошла на оплату долгов молдавской компании, которые инвестор обязался покрыть.

Компания Air Moldova была выставлена на продажу, чтобы избежать банкротства. Только в прошлом году она потеряла 190,4 млн. леев.

Стратегия развития Air Moldova предусматривает, что до конца следующего года компания под новым руководством запустит семь новых рейсов, а затем еще четыре. На 2021 год намечен запуск дальних рейсов - в США, Канаду и Китай.



"Blue Air" — одна из самых крупных авиакомпаний в Румынии, доля рынка которой составляет около 21%. Она имеет оперативные базы в Бухаресте, Бакэу, Яссах, Констанце и Клуже. Помимо этих операционных баз, Blue Air также работает в Тимишоаре, Орадя и Сибиу.