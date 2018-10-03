Ученые нашли вещество, продлевающее жизнь

Природное вещество физетин, содержащееся во многих овощах и фруктах, влияет на увеличение продолжительности жизни человека и замедляет старение клеток. К такому выводу пришли ученые из Университета Миннесоты и Клиники Майо в США. Результаты исследования опубликовали на портале EurekAlert!.

С возрастом организм человека начинает накапливать поврежденные клетки: иммунитет уже не справляется с ними и не очищает от них. Когда эти накопившиеся клетки достигают определенного уровня повреждения, проходит процесс старения, который называется клеточным старением. Происходит ухудшение состояния тканей: кожи и слизистых оболочек. Выражаясь бытовым языком, это можно назвать дряхлостью, дряблостью, передает 360tv.

Исследователи нашли натуральное вещество физетин, которое как раз помогает снижать количество этих поврежденных клеток в организме. Подопытные мыши, употребляющие в пищу это вещество, улучшали свои иммунные показатели и в целом продолжительность жизни.

«Эти результаты говорят о том, что мы можем не только продлить жизнь, но и сделать ее более качественной», — считают ученые. Однако с правильной дозировкой физетина они пока не определились.

Больше всего физетина содержится в клубнике, намного меньше — в яблоках, хурме, винограде и киви.