Роман Кирка: Приход инвесторов в различные области создает тренд улучшения экономического климата

Приход на рынок Республики Молдова Banca Transilvania, Transgaz, Blue Air, а также приобретение ЕБРР пакета акций Moldova Agroindbank (MAIB) - "результат активного привлечения инвесторов властями за счет приватазации и де-этатизации", - считает экономический эксперт Роман Кирка.

Он заявил для Ziarul NAȚIONAL, что перечисленные действия сочетались с привлекательной ценой, а сделки проводились при содействии властей. "Заход инвесторов в различные сферы может создать тренд, который улучшит инвестиционный климат. Таким образом будет привлечено еще больше инвесторов без необходимости вмешательства правительства в каждый инвестиционный проект", - отмечает Кирка.

Он затронул и покупку ЕБРР 41% акций MAIB после того, как это же европейское учреждение вместе с Banca Transilvania стали мажоритарными акционерами в Victoriabank.

"В случае MAIB вмешался ЕБРР не только в качестве инвестора, но и в качестве неформального гаранта для привлечения партнерства в консорциуме. Таким образом самый важный банк Республики Молдова вновь поднимется в рейтинге доверия", - пояснил эксперт.

На вопрос, почему Air Moldova была куплена Blue Air и двумя молдавскими инвесторами по низкой цене, Роман Кирка подчеркнул, что виноват во всем инвестиционный климат страны.

"К сожалению, инвестиционный климат Республики Молдова слишком скромный, у него большие риски. Это сказывается и на цене. В случае Air Moldova, положительные долгосрочные эффекты превалировали над немедленным эффектом поступления в бюджет. Неграмотное управление, накопившиеся неоправданные долги и другие проблемы в управлении государственной собственностью остались в прошлом, как только Air Moldova стала корпоративной частной собственностью", - добавил цитируемый источник.

Роман Кирка отметил также, что это нормальная практика, когда в числе акционеров компании, которые приватизируют или покупают активы Республики Молдова, есть и уроженцы нашей страны, как это произошло в случае с Air Moldova.

"Обычно, иностранные инвесторы регистрируют предприятия через резидентов Республики Молдова, которые и участвуют в приватизации/приобретении акций или активов. Так было почти во всех крупных инвестициях, сделанных в финансово-банковский сектор, энергетический и т.д. При создании компаний-резидентов, почти все инвесторы создают структуру акционеров, которая включает широкий спектр участников - менеджеров, инвесторов, региональных партнеров. Это нормальная международная практика", - заключил эксперт.