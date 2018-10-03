Ученые доказали опасность газированных напитков

Недавние исследования учёных из Университета Бен-Гуриона показали, что при употреблении напитков, содержащих заменитель сахара, работа внутренних органов со временем нарушается. Длительное употребление может спровоцировать развитие онкологии, сообщает Science Alert.

Собрав данные о 210 тыс. составляющих газированных напитков, учёные выяснили, что большая часть таких веществ, как фосфаты, может провоцировать нарушение микрофлоры кишечника. Также исследователи обнаружили, что подобными особенностями обладает подсластитель, — это вещество может нарушить баланс микрофлоры кишечника и полностью её убить, передает life.ru.

Испытания на мышах показали, что при употреблении искусственных подсластителей менялись работа организма и поступление жиров и других питательных веществ в него. Регулярное насыщение организма подсластителями в больших дозах приводило к разрушению мышечных тканей.