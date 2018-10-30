Reuters о сделке MAIB: ЕБРР купила акции самого крупного банка Молдовы для большей прозрачности сектора

Покупка консорциумом под руководством ЕБРР 41% акции Moldova Agroindbank - самого крупного финансового учреждения страны, обусловлена необходимостью увеличить прозрачность в банковском секторе после кражи миллиарда долларов из него, пишет Reuters.

Продажа ЕБРР и двум сообществам частного капитала акций Moldova Agroindbank, который контролирует 30% банковского рынка, - это очередной шаг по выполнению требований международных партнеров Молдовы, включая Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, по искоренению коррупции и большей прозрачности в отношении получателей кредитов. "Для Молдовы эта сделка - очень важное событие. Три года назад банковский сектор не был прозрачен, а теперь ситуация радикально изменилась", - заявил исполнительный директор ЕБРР по финансовым учреждениям Франсис Малиж для Reuters.

"И теперь у MAIB - прозрачные акционеры, готовые внедрять корректные принципы по развитию банка", - добавил представитель ЕБРР. Молдова была взбудоражена банковским и политическим кризисами в результате кражи миллиарда долларов при участии трех банков, включая MAIB в 2012-2014, отмечает Reuters. При помощи ЕБРР Banca Transilvania ранее приобрела в этом году 39,2% акций Victoriabank - второго из трех банков, причастных к скандалу. Moldindconbank - третье из этого списка финансовое учреждение, находится под спец контролем Центробанка с октября 2016. Власти надеются продать зарубежному инвестору 63,89% его акций. "В первую очередь, мы хотим увидеть правильный менеджмент в этих банках. Они должны достигнуть такой институционной силы, чтобы предотвратить повторение ситуации, через которую прошла банковская система Молдовы в прошлые годы", - добавил Малиж для Reuters.