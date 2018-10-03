Пятна жирафов рассказали об их способности к выживанию

Жирафы наследуют узор пятен на шкуре от матери, причем окрас отражает их способность к выживанию в первые месяцы жизни. Об этом говорится в исследовании американских и швейцарских зоологов, опубликованном в журнале PeerJ.

«Анна Дагг, одна из первых пионеров в изучении жирафов, заметила еще в 1968 году, что детеныши жирафов могут наследовать пятна от родителей. Ее выводы были основаны на небольшой популяции животных, живших в зоопарке. Мы проверили, так ли это на самом деле», — пояснила Моника Бонд из университета Цюриха. Зоолога цитирует «РИА Новости».

Группа специалистов на протяжении четырех лет наблюдала за жизнью жирафов в нацпарке Тарангире в Танзании. Исследование подтвердило теорию Дагг, однако при этом изменило и расширило ее, передает Известия.

Так, ученые выяснили, что жеребята наследуют пятна исключительно от матери, а внешний вид отца никак не влияет на их облик. При этом жеребята с крупными пятнами неправильной формы гибли в среднем на 10–12% реже, чем молодые особи с круглыми пятнами средних размеров. Ученые полагают, что узор пятен может защищать жирафов не только от хищников, но также от перегрева или переохлаждения.