Исследователи из Университета Западной Капской провинции в ЮАР выяснили, что у местных кобр процветает каннибализм. Об открытии ученые рассказали в статье в журнале Ecology.
Весной 2017 года исследователи увидели в пустыне Калахари в Южной Африке пугающую картину — крупный самец кобры неспеша заглатывал другого самца своего вида. Ученые предположили, что столкнулись с единичным случаем каннибализма у кобр, но дальнейшие наблюдения показали, что он распространен сравнительно широко, пишет Газета.ru.
Ученые надеются в дальнейшем узнать больше о причинах такого необычного взаимодействия кобр и последствиях, которые каннибализм змей наносит экосистеме.
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