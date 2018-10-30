НБМ: бумажные купюры заменят на пластиковые в целях экономии

Бумажные купюры скоро заменят пластиковыми. Первые полимерные деньги могут напечатать уже в следующем году. Об этом сообщил президент Национального банка Сергей Чокля.

Тендер по выбору компании-производителя пластиковых купюр объявят в ближайшее время. Решение приняли в целях экономии, так как бумажные деньги быстро изнашиваются. К примеру, введение в оборот одно и двухлеевых монет уже привело к значительной экономии.

"Каждые шесть-семь месяцев нам приходилось обновлять половину денежного запаса. Думаем, что таким образом экономия достигнет 400 миллионов леев", - сказал президент НБМ Сергей Чокля.

Президент НБМ также заявил, что в 2017-ом рынок стабилизировался, а молдавский лей укрепился. Кроме того, он отметил, что данные об акционерах банков стали более транспарентными.

"В 2016-ом, в надежных руках транспарентных сильных акционеров было всего 25% банков. Сейчас мы можем говорить уже о 70%", - сказал президент НБМ Сергей Чокля.

Кроме того, Сергей Чокля подчеркнул, что в прошлом году заметно снизилось число проблемных кредитов, в то же время выросло число леевых депозитов, их доля составляет 60% об общего объема. Это, по словам главы Нацбанка, говорит о росте доверия граждан к национальной валюте.