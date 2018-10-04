РАК (22 июня - 23 июля)

Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.

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