Найдена первая луна вне Солнечной системы

Группа астрономов заявила о том, что получила доказательства существования луны за пределами Солнечной системы. Она якобы вращается вокруг экзопланеты Kepler-1625b, расположенной в 8 тысячах световых лет от нас. Об этом пишет Science Advances.

По мнению специалистов, экзопланета значительно превосходит по размерам Юпитера. При этом луна, которая вращается вокруг нее, сопоставима по размерам с Нептуном, пиешт Корреспондент.

В случае, если предположения ученых подтвердятся, данная луна станет первой из обнаруженных за пределами Солнечной системы.

"Это восхитительное напоминание о том, как мало мы знаем о далеких планетарных системах и как велик дух открытий, который воплощает экзопланетная наука", - отметил один из авторов исследования Алекс Тичи.

Астрономы назвали луну Kepler-1625b-i. Обнаружить ее удалось благодаря космическому телескопу Hubble. Телескоп был использован для фиксирвоания мерцания света звезды Kepler-1625b. Изначально ученые были сконцентрированы на крупном небесном теле, однако через некоторое время заметили слабое мерцание другого объекта. Однако чтобы подтвердить наличие луны, предстоит еще совершить много работы.