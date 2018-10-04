Спускаемый аппарат космического корабля Союз МС-08 одним космонавтом России и двумя американскими астронавтами NASA вернулся с Международной космической станции на Землю.
Об этом сообщает Интерфакс в четверг, 4 октября.
Капсула приземлилась юго-восточнее города Жезказган в Казахстане. Членов экипажа эвакуировали из спускаемого аппарата. "Самочувствие членов экипажа хорошее", – отметили в Центре управления полетами, передает Корреспондент.
Члены международного экипажа транспортного пилотируемого корабля космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд стали участниками 56 длительной экспедиции. Она стартовала с космодрома Байконур 21 марта. общее время пребывания экипажа на орбите составило 197 суток.
После расстыковки ТПК Союз МС-08 с МКС и до прибытия на борт станции участников следующей экспедиции работу на орбите продолжит экипаж в составе космонавта Сергея Прокопьева (Роскосмос), астронавта Серины Ауньён-Чэнселлор (NASA) и астронавта Александра Герста (ESA).
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Побольше решительности и сосредоточенности.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Будьте осторожны с автомобилем.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Будьте осторожны с электроприборами.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. В голову придут плодотворные идеи.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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