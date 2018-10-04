В Польше археологи нашли человеческие останки старше 100 тыс. лет

Археологи в Польше обнаружили человеческие останки возрастом около 115 тыс. лет, заявил профессор Ягелонского университета Кракова Павел Вальде-Новака.

Это самые старые останки, обнаруженные на территории страны, пишет Nauka w Polsce.

Речь идет о костях ладоней, которые принадлежат неандертальскому ребенку, которые были переварены большой птицей, уточняет Известия.ru.

Останки нашли в Темной пещере на территории Малопольского воеводства несколько лет назад, но только сейчас их удалось точно идентифицировать.

Прежде самыми старыми человеческими останками, найденными на территории Польши, считались три зуба возрастом 42–52 тыс. лет.