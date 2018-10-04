Археологи в Польше обнаружили человеческие останки возрастом около 115 тыс. лет, заявил профессор Ягелонского университета Кракова Павел Вальде-Новака.
Это самые старые останки, обнаруженные на территории страны, пишет Nauka w Polsce.
Речь идет о костях ладоней, которые принадлежат неандертальскому ребенку, которые были переварены большой птицей, уточняет Известия.ru.
Останки нашли в Темной пещере на территории Малопольского воеводства несколько лет назад, но только сейчас их удалось точно идентифицировать.
Прежде самыми старыми человеческими останками, найденными на территории Польши, считались три зуба возрастом 42–52 тыс. лет.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Побольше решительности и сосредоточенности.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Будьте осторожны с автомобилем.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Будьте осторожны с электроприборами.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
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СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
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РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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