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Ученые выяснили, как пахнет стресс
// фото: РИА «7 новостей
17:48, 04 Oct 2018
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Исследователи из Японии провели исследование, в ходе которого выяснили, как пахнет человек, испытывающий сильный стресс. В эксперименте приняли участие 500 человек, мужчин и женщин, в возрасте от 20 до 70 лет, сообщает Sora News.

Ученые попросили испытуемых выполнить несколько непростых физических упражнений, чтобы те оказались в состоянии стресса. Исследователи фиксировали запах, который исходил от людей во время напряжения. Интенсивность выделения была у каждого индивидуальной, пишет Вести.ru.

Глава исследовательской группы Масако Кацуяма заявил, что стресс пахнет как зеленый лук или дикий чеснок. По словам ученых, если человек ощущает чужой запах стресса, у него возникает чувство усталости.

Японцы планируют продолжить исследование, чтобы лучше изучить механизм "аромата стресса".




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