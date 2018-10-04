Исследователи из Японии провели исследование, в ходе которого выяснили, как пахнет человек, испытывающий сильный стресс. В эксперименте приняли участие 500 человек, мужчин и женщин, в возрасте от 20 до 70 лет, сообщает Sora News.
Ученые попросили испытуемых выполнить несколько непростых физических упражнений, чтобы те оказались в состоянии стресса. Исследователи фиксировали запах, который исходил от людей во время напряжения. Интенсивность выделения была у каждого индивидуальной, пишет Вести.ru.
Глава исследовательской группы Масако Кацуяма заявил, что стресс пахнет как зеленый лук или дикий чеснок. По словам ученых, если человек ощущает чужой запах стресса, у него возникает чувство усталости.
Японцы планируют продолжить исследование, чтобы лучше изучить механизм "аромата стресса".
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