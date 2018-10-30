До 21 миллиона леев экономят ежегодно иностранные инвесторы благодаря реформе упрощения процедуры выдачи разрешений на работу для гастарбайтеров. Таковы результаты исследования Международной финансовой корпорации группы Всемирного банка.
Согласно реформе, теперь работодатель сам может подать документы на трудоустройство мигранта, без того, чтобы тот приезжал в страну.
Раньше это должны были делать сами гастарбайтеры. При том, что во время ожидания разрешения на работу и проживание в Молдове, они не имели права трудиться. Правительственная реформа предусматривает упрощение процедуры получения разрешения на работу для 17 профессий, в том числе для медсестер, швей, сапожников, электромехаников и разнорабочих.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Будьте осторожны с электроприборами.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. В голову придут плодотворные идеи.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Хорошо пойдут дела на бирже.
|Banca Nationala a Moldovei
kp.md