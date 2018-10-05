Знаменитые кольца Сатурна могут исчезнуть в самом ближайшем по космическим меркам времени. Ученые выяснили, что газовый гигант "всасывает" в себя вещество, из которого они состоят, со скоростью до 45 тонн в секунду.
Результаты исследования, которое удалось провести благодаря данным с автоматической межпланетной станции Cassini, опубликованы в пятницу в научном журнале Science.
То, что из колец Сатурна в верхние слои атмосферы планеты выпадает своего рода "дождь", состоящий из водорода и гелия, ученым было известно уже достаточно давно. Однако новые данные, полученные зондом, заставили специалистов взглянуть на этот процесс по-новому. Кроме водорода и гелия там оказались монооксид углерода, метан, азот и остатки органических молекул, а также водяной лед и силикаты. В целом массовая скорость потока вещества, падающего в атмосферу планеты, согласно их подсчетам, равняется 4,6 - 45 тоннам в секунду, передает ТАСС.
Учитывая массу самих колец, исследователи подсчитали, что ближайшие к планете кольца D и C могут исчезнуть буквально за мгновение по меркам истории Солнечной системы. Так, кольцо D исчерпает свой запас за 7-66 тыс. лет, если его не будет подпитывать соседнее кольцо D. Последнее продержится от 700 тыс. до 7 млн лет.
Экспедиция Cassini, которая являлась совместным проектом NASA и Европейского и Итальянского космических агентств, началась в октябре 1997 года, ее основной целью было исследование Сатурна, его колец и спутников. С момента запуска зонд преодолел 7,9 млрд километров, совершил 294 оборота вокруг Сатурна, 162 раза сближался с его спутниками и открыл шесть новых.
В сентябре 2017 года станция вошла в плотные слои атмосферы Сатурна и прекратила свое существование. Изначально такой финал не был предусмотрен, однако команда специалистов, управлявших полетом зонда, знала, что его дни сочтены, и решила воспользоваться уникальным шансом. Аппарат направили туда сквозь кольца Сатурна в атмосферу планеты. Этот последний полет позволил ученым получить данные, которые теперь легли в основу исследования.
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День будет отмечен высокой активностью. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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