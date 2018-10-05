На МКС будут выращивать каннабис

На Международную космическую станцию будут отправлены ростки конопли. Частная американская компания Space Tango намерена отправить их с одним из следующих запусков космического грузовика. Об этом сообщается на ее сайте.

Исследователи подозревают, что ценные медицинские растения могут изменить свои свойства в условиях невесомости. С целью изучения данного вопроса, проросшие на МКС зачатки позднее будут возвращены на Землю. Там их подвергнут генетическому и другим анализам, передает Корреспондент.

В частности, ученые полагают, что растения смогут произвести соединения, которые позволят им выживать в новых условиях.

Компания Space Tango владеет шестью лабораториями на МКС. Несколько раз в год она поставляет туда новые объекты для опытов.