Российские ученые из Сибирского госуниверситета науки и технологий имени Решетнева выяснили, как влияет употребление быстрорастворимой лапши «Доширак» на организм человека. Оказалось, что негативное воздействие "холостяцкой еды" на здоровье сильно преувеличено. Результаты исследования опубликованы на сайте учреждения.
Отмечено, что в тех количествах, в которых различные вещества содержатся в лапше, они не приносят организму большого вреда, но постоянно питаться только «Дошираком» специалисты не рекомендуют, потому что в нем очень мало белков и жиров, передает МИР24.
В отчете говорится, что в состав лапши входят пшеничная мука, соль, крахмал, пальмовое масло. Также присутствуют карбонат натрия (пищевая сода) и полифосфат натрия, используемый для регулирования кислотности.
Кроме того, подчеркивается, что в белой пшеничной муке, из которой состоит лапша, пользы мало. Она состоит из зерен, которые, в свою очередь, содержат зародыш и оболочку в самом упрощенном виде. При переработке зерна в нем уменьшается количество клетчатки и витаминов. А медики и диетологи рекомендуют употреблять цельнозерновую муку.
Также в бульоне «Доширака», кроме воды, крахмала, соли и пальмового масла, содержатся консерванты – сорбат калия и бензоат натрия. Помимо этого, присутствует глутамат натрия. Но указано, что в любом бифштексе его больше, чем в «студенческом пакете».
Еще одно пугающее вещество – мальтодекстрин. Его получают из кукурузного крахмала. Но оно широко используется для приготовления продуктов для детей и диетического питания.
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