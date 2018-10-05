Раскрыт секрет пронзительно-голубых глаз собак хаски

Ученые провели исследование и выяснили, почему собаки породы хаски приобрели пронзительно голубые «ледяные» глаза. О работе биологов говорится в статье, опубликованной в журнале PLoS Genetics.

Как отмечается, генетики изучили более 3 тыс. геномов собак, среди которых были и хаски, а также другие собаки с голубыми и карими глазами. Ученый из американской компании Embark Veterinary Аарон Сэмс задался целью понять, как глаза этой древнейшей породы стали ярко-голубыми, так как среди других пород такое случается гораздо реже.

В ходе исследований выяснилось, что все голубоглазые животные обладают двумя общими мутациями рядом с генами PMEL17 и ALX4. Данные аномалии в последнем гене встречались у всех хаски, однако отсутствовали у других собак. В последствии оказалось, что часть окрестностей ALX4 удвоилась у голубоглазых – он стал длиннее на 100 тыс. «букв»-нуклеотидов.

Специалисты указали, что этот участок ДНК управляет активностью связанного с работой меланоцитов (пигментных клеток глаз и кожи) гена MITF. Повреждение ДНК рядом с ALX4 и поменяло его работу, это заставило клетки радужной оболочки выделять больше светлых пигментных молекул.

Ученые полагают, что открытие гена в будущем поможет экспертам объяснить, каким будет потомство собак – кареглазым или голубоглазым, передает МИР24.